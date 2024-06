„Да откриеш България“ – Мадарският конник

Тази седмица в рубриката „Да откриеш България“ се отправяме към Мадара, за да научим повече за уникалния скален релеф „Мадарски конник“.

Скалният релеф Мадарският конник изключително произведение на изкуството и една от емблемите на България, той е единствен по вида си в Европа и е обявен за паметник на световното културно наследство от ЮНЕСКО.

Мадарския конник представлява скален релеф, издялан на 23 метра от основата на отвесна скала. Изобразяващ конник, убиващ с копието си лъв, а зад него има тичащо куче. Най-популярната хипотеза свързва релефа с Хан Тервел.

Намира се близо до село Мадара, на около 20 км от град Шумен и е част от Националния историко-археологически резерват „Мадара“ . В рамките на резервата попадат още ранно-византийска крепост, скален манастир, голяма и малка пещера и други по-малко обекти.

На върха на Мадарските скали се намират останки от ранно-византийска крепост, тя е част от древна охранителна верига, която има широк обзор на цялата околност. По време на българската държава е била част от защитната укрепителна и наблюдателна система на първите български столици – Плиска и Преслав.

Слушайте аудиофайла на страницата и научете повече за Мадара от разговора на Цвети Симеонова с Юри Йоргов, главен уредник на Националният историко-археологически резерват „Мадара“, Шумен.

Ако обичаш да пътуваш, не пропускай да се насладиш на свободно си време и да откриваш нови и интересни места в България – кътчета с уникална природа, забележителна история и древна култура.

Слушай новата рубрика на радио N-JOY и Министерството на туризма „Да откриеш България!“ и ще бъдеш запленен от спиращи дъха природни красоти, ще бъдеш очарован да се озовеш на места, съхранили историята ни от древността, да се запознаеш с местни занаяти, обичаи и традиции, да се потопиш в магията на българския музикално-песенен и танцов фолклор, да усетиш уникалния български дух и идентичност, въплътени в празниците, свързани с дома, семейството и децата.

