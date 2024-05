„Да откриеш България“ – Хераклея Синтика

Ако обичаш да пътуваш, не пропускай да се насладиш на свободно си време и да откриваш нови и интересни места в България – кътчета с уникална природа, забележителна история и древна култура.

Слушай новата рубрика на радио N-JOY и Министерството на туризма „Да откриеш България!“ и ще бъдеш запленен от спиращи дъха природни красоти, ще бъдеш очарован да се озовеш на места, съхранили историята ни от древността, да се запознаеш с местни занаяти, обичаи и традиции, да се потопиш се в магията на българския музикално-песенен и танцов фолклор, да усетиш уникалния български дух и идентичност, въплътени в празниците, свързани с дома, семейството и децата.

Тази седмица се отправяме към югозападна България, за да ви запознаем с богатото културно-историческо наследство на град Петрич и региона.

Античният град Хераклея Синтика е сред най-привлекателните археологически обекти на Балканите в последните години. Руините му са открити през 60 години на миналият век, но 2002 година разчитането на мраморна плоча потвърждава, че това е именно град Хераклея Синтика, за който пишат в текстовете си древни гръцки и латински автори, сред които Омир, Херодот и Тукидит.

Градът е основан през ІV в. пр. Хр. в племенната територия на траките-синти и носи името на митичния герой Херакъл (Херкулес). В древността Хераклея Синтика е основният град в североизточните предели на древното македонско царство. Оттук Александър Велики потегля на поход срещу съседни тракийски племена преди да завоюва огромната Персийска империя. В средата на ІІ в. пр. Хр. Хераклея Синтика е покорена от римляните. Градът е покровителстван от самия Октавиан Август – основателят на Римската империя.

Хераклея Синтика се намира в подножието на планината Кожух в местността Рупите, туристическият обект е отворен целогодишно, с работно време от 8 до 20 часа. Откритите от археолозите централна градска част, големи обществени сгради, форум на града, който с размерите и мащаба си е несравним за територията на страната ни, много добре запазена канализационна системи, скулптури, маски, и много други предмети свидетелстват, че градът е бил много важен за Римската Империя и стратегически за региона.

Хераклея Синтика в цялото си богатство може да бъде видяна и чрез експозиция в Историческия музей в град Петрич.

Парк-Музей Самуилова крепост е мемориален комплекс изграден във връзка с хиляда години от битката при село Ключ. Той се намира в прекрасна паркова среда между планините Огражден и Беласица и е подходящ за семейни разходки за пикник и занимания на открито.

Района на град Петрич предлага голямо разнообразие от културно и природно наследство. Чуйте повече от разговора на Цвети Симеонова с инж. Катя Стоянова, експерт по Културно наследство и туризъм към община Петрич и ръководител на проект по реставрация и консервация на Античния град Хераклея Синтика.

„Да откриеш България“ – съвместна рубрика на Министерството на туризма и радио N-JOY