„Да откриеш България“ – Габрово

Тази седмица в рубриката „Да откриеш България“ се отправяме към град Габрово. Известен с уникалния си хумор и богата история, този град крие много изненади за своите посетители.

През 2024 година единственият у нас Регионален етнографски музей на открито „Етър“ навърши шест десетилетия от своето създаване. Едва ли има някой, който да не е чувал за известните работилници по чаршията и как находчивите габровци са съумели да използват в работата си силата на водата вместо електричеството. Всичко това може да бъде видяно и днес в „Етър“-а. Не пропускайте да посетите новият Музеен център, в който се представят интересни тематични изложби, Детският обучителен център към музея приема най-малките посетители в нова сграда, за да им разкрие повече за занаятите и миналото на българина.

С нова и модерна експозиция в изцяло обновената си сграда предстои да посреща посетители и Регионалният исторически музей в Габрово. Експозиционните пространства са обзаведени със съвременни мебели, модерна техника за развитие на атракциите, оборудван е център за работа с деца. Музеят има нова визуална идентичност.

В Дома на културата „Емануил Манолов“ можете да се насладите и на представленията на Драматичен театър "Рачо Стоянов", както и на голямо разнообразие от спектакли на гостуващи артисти от България и чужбина. Не пропускайте да посетите Дом на хумура и сатирата, Национален музей на образованието, Архитектурно-исторически резерват Боженци, Интерактивен музей на индустрията.

От тази година гостите на град Габрово могат да разгледат най-известните туристически обекти по-лесно и с отстъпка благодарение на новите пакетни билети. Повече информация можете да намерите на платформата visit.gabrovo.bg.

Слушайте аудиофайла на страницата и научете повече за град Габрово от разговора на Цвети Симеонова с Невена Минева, зам. кмет Образование, социални дейности, култура и туризъм в Община Габрово.

