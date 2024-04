„Да откриеш България“ – Белоградчик

Ако обичаш да пътуваш, не пропускай да се насладиш на свободно си време и да откриваш нови и интересни места в България – кътчета с уникална природа, забележителна история и древна култура.

Слушай новата рубрика на радио N-JOY и Министерството на туризма „Да откриеш България!“ и ще бъдеш запленен от спиращи дъха природни красоти, ще бъдеш очарован да се озовеш на места, съхранили историята ни от древността, да се запознаеш с местни занаяти, обичаи и традиции, да се потопиш се в магията на българския музикално-песенен и танцов фолклор, да усетиш уникалния български дух и идентичност, въплътени в празниците, свързани с дома, семейството и децата.

„Да откриеш България“ – съвместна рубрика на Министерството на туризма и радио N-JOY

Снимка: Община Белоградчик

Тази седмица ще научите повече за природния феномен Белоградчишки скали, за историята на крепостта „Калето“, за забележителностите на град Белоградчик и за събитията, които всяка година събират хиляди посетители в района.

Слушайте рубриката „Да откриеш България!“ по радио N-JOY в четвъртък, 18 април, между 17.00 и 18.00 ч.