„Да откриеш България“ – Археокомплекс Долината на тракийските царе

Тази седмица ще се потопим в мистериозния и вълнуващ свят на траките и ще научим повече за Архeокомплекс Долината на тракийските царе. Това е един проект, който се явява като събирателна и отправна точка към тракийските гробници, които са намерени в района на Казанлък.

Снимка: Археокомплекс Долината на тракийските царе

Комплексът пресъздава автентичната атмосфера, начин на живот и обичаи на най-древния народ по българските земи – траките.

В центъра на комплекса е изграден макет, който показва как е изглеждал преди да бъде потопен под водите на язовир "Копринка" един от най-древните градове на траките - Севтополис.

В съчетание с модерни туристически атракции и 3D визуални изкуства може да бъде видян целият блясък на богатата тракийска цивилизация.

Археокомплекс Долината на тракийските царе се намира на входа на град Шипка откъм Казанлък и работи всеки ден от 9 до 19 часа през лятото и от 9 до 17 часа през зимата.

Слушайте аудиофайла на страницата и научете повече за тази уникална забележителност от разговора на Цвети Симеонова с Никола Петков от общинско предприятие за туризъм Казанлък Арт

