"Злосторница" превзема в кината от 22 ноември

От 22 ноември стягаме багажа и потегляме към университета Шиз със "Злосторница" само в кината.

Дългоочакваната филмова адаптация на любимия бродуейски мюзикъл изгрява на големия екран, обещавайки вълшебно пътешествие, което ни представя емблематичната история по още по-омагьосващ и пленителен начин, като същевременно новаторски разглежда вечните теми за приятелството, идентичността и борбата за справедливост.

В главните роли виждаме талантливата носителката на „Еми“, „Грами“ и „Тони“ Синтия Ериво като Елфаба и несравнимата Ариана Гранде, отличена с награда „Грами“, като Глинда.

В "Злосторница" Глинда и Елфаба се запознават в университета Шиз във фантастичната страна Оз и при все различията им, между тях възниква силна и дълбока връзка. След среща с Чудния вълшебник от Оз, тяхното приятелство достига до кръстопът и животът им поема в различни посоки. Водена от непоколебимото си желание за популярност, Глинда е съблазнена от властта, докато решимостта на Елфаба да остане вярна на себе си и на хората около нея има неочаквани и шокиращи последици за бъдещето ѝ. По време на необикновените им приключения в Оз, съдбите на Глинда и Елфаба остават неизменно свързани, превръщайки се в иконичните Глинда Добрата и Злата вещица от Запад, които познаваме от безсмъртното произведение на Л. Франк Баум Вълшебникът от Оз.

Снимка: Форум Филм България

Новият трейлър ни предлага по-дълбок поглед към зашеметяващия свят на "Злосторница" и впечатляващите актьорски и музикални изпълнения, които ни очакват. Впускаме се в магнетичната атмосфера на Оз, изпълнена с хипнотизираща хореография, ослепителни декори и костюми, чар, остроумие, разтърсващи емоции, а яркият талант и безспорната химия между грандиозния звезден състав гарантират спиращо дъха преживяване.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Злосторница" е Джон М. Чу (Луди богаташи, Във висините), а сценарият е на Уини Холцман – по мюзикъла "Wicked" на легендарния носител на „Грами“ и „Оскар“ композитор Стивън Шварц и Уини Холцман, базиран на книгата "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West" на Грегъри Магуайър, който от своя страна е вдъхновен от "Вълшебникът от Оз" на Л. Франк Баум. Продуценти са Марк Плат и Дейвид Стоун. Актьорският състав включва Синтия Ериво, Ариана Гранде, Мишел Йео, Джонатан Бейли, Итън Слейтър, Мариса Боуд, Джеф Голдблум, Боуен Йънг, Бронуин Джеймс, Кеала Сетъл и Питър Динклидж.

Вълшебникът от Оз ни призовава в Изумрудения град със "Злосторница" в кината, 4DX и IMAX от 22 ноември. Дублиран и субтитриран.