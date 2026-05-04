Номинираната за Grammy поп звезда Zara Larsson представя новия си делукс проект Midnight Sun: Girls Trip - смел и енергичен, той събира на едно място изцяло дамски международен състав и вдъхва нов живот на хитовете от нейния пробивен албум Midnight Sun.

Проектът обединява различни култури, жанрове и артистични визии, създавайки динамично музикално преживяване, което празнува свободата на изразяване и силата на женското присъствие в поп музиката.

В албума участват световни имена като Shakira, Robyn, Tyla, PinkPantheress, Kehlani, JT, както и нови и алтернативни артисти като Madison Beer и Emilia. Сред акцентите са новата версия на „Midnight Sun“ с PinkPantheress, R&B интерпретацията на „Blue Moon“ с Kehlani, енергичният ремикс на „Pretty Ugly“ с JT, както и денс версията на „Eurosummer“ с Shakira. Всеки трак преминава през различни стилове и звучене, което прави албума разнообразен и непредсказуем.

Midnight Sun: Girls Trip идва след изключително успешен период за Zara Larsson, която в момента има четири песни в Billboard Hot 100. След успеха на „Stateside“, достигнал №1 в Billboard Global 200, и хита „Lush Life“, тя продължава да разширява глобалното си влияние. Наскоро бе отличена с наградата „Breakthrough Award“ на Billboard Women in Music и получи множество номинации за American Music Awards.

Паралелно с новия проект, Zara Larsson се подготвя за интензивен летен фестивален сезон, включващ участия на сцени като Lollapalooza Chicago, както и редица концерти в Европа. През септември тя ще изнесе специално шоу в Greek Theatre в Лос Анджелис, последвано от турне в Австралия и Нова Зеландия.

Траклист:

1. “Midnight Sun” with PinkPantheress

2. “Blue Moon” with Kehlani

3. “Pretty Ugly” with JT and Margo XS

4. “Girl's Girl” with Emilia

5. “Crush” with Eli

6. “Eurosummer” with Shakira

7. “Hot & Sexy” with Tyla

8. “The Ambition” with Madison Beer and BAMBII

9. “Saturn's Return” with Malibu and Helena Gao

10. “Puss Puss” with Robyn