YONAKA подгряват Garbage на 28 май в София

Прочутата рок група от Брайтън YONAKA се присъединява към дългоочаквания концерт на Garbage на 28 май в София.

Създадена през 2014 г., бандата има два студийни албума и няколко EP-та, като ще подгрее Shirley Manson и компания с песни както от новия си албум, така и с вече познати парчета.

За музикалната селекция преди концерта ще се погрижи Groovy George. Той е създател и двигател на лейбъла „So 90s Alternative“, с който вече 6 години не слиза от сцените на клубове и фестивали из цяла България. С безпогрешен музикален усет, контакт с публиката и неизчерпаема енергия, George обещава усмивки от началото до края на вечерта.

YONAKA ще излязат на сцената 19:30 ч. Групата, съставена от Theresa Jarvis (вокал), George Edwards (китара) и Alex Crosby (бас), започва своята история още през 2014 г. Издават първия си студиен албум „Don’t Wait ‘Til Tomorrow“ през 2019 г., като междувременно създават няколко EP-та, сред които „Heavy“, „Teach Me to Fight“, „Creature“ и „Welcome to My House“.

През март месец тази година излезе и вторият им студиен албум „Until You’re Satisfied“, продуциран от Alex Crosby и Dimitri Tikovoi, работил с Placebo, The Libertines и други. Песните вече имат по десетки хиляди гледания в музикалните платформи, а със сингъла „Problems“ групата получи широко признание. Издания като KERRANG!, NME и Rock Sound определиха издаването на песента като „категоричното им завръщане“ и „триумфално въведение към следващата глава на триото“.

„Until You’re Satisfied“ се появява след тежък период за бандата, през който са били на косъм от разделяне. Осъзнаването на това, което са били на път да изгубят, кара членовете на YONAKA да се амбицират и да се борят за групата си и музиката си. „Този албум е за любовта, но не целият е сладникав – той е за мръсните и сурови части, които се случват на всеки, независимо дали си го признават или не“, казва вокалистката Theresa Jarvis.

През 2018 г. YONAKA е част от европейското турне на Bring Me the Horizon и Fever 333, а преди няколко месеца бяха съпорт група на английската рок банда Don Broco, което само показва колко добре се вписват в шоуто на Garbage.

След запомнящото се първо гостуване в България като хедлайнери на HILLS OF ROCK през 2019 г., легендарната алтърнатив рок група Garbage се завръща у нас за самостоятелен концерт, по време на който ще представят песни от последния им албум „Let All That We Imagine Be The Light“. Това е силен, емоционален и дълбоко личен запис, който отбелязва нов творчески етап в дългогодишната история на бандата. Освен премиерно представяне на новата продукция, вечерта ще включва и емблематични песни от цялата кариера на Garbage.

Осмият студиен албум на Garbage се ражда в неочакван момент. През август 2024 г. групата прекъсва световното си турне, след като Shirley Manson е принудена да слезе от сцената поради усложнение от стара травма. След операция и дълго възстановяване, плановете се пренареждат, а тази нежелана пауза се превръща мощен творчески тласък, който води до създаването на „Let All That We Imagine Be The Light“. Това е албум, който носи характерното звучене на Garbage, но в него се преплитат теми за крехкостта, смъртността, за силата на съпричастността и нуждата от свързаност в днешния свят.

Вечерта на 28 май на Vidas Art Arena ще е запомняща се, а публиката ще се докосне до две уникални банди. Последни билети за концерта са налични в мрежата на Ticket Station на цени от 60 евро.