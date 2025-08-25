Яхти…Плажове…Изгреви…Танци...Приятели. YAVI ни зарежда с настроение с новата си песен.

"Дзен" е свежо, зареждащо парче, изпълнено с плажни вибрации, купон до зори и щипка романтика.

Към песента излиза и пъстро, морско видео, заснето на най-красивите локации – златни изгреви, безкрайни плажове, яхти, танци и усмивки с истински приятели.

"Дзен" ще ви потопи в слънчеви емоции и безгрижно настроение – визуална покана да се потопите в света на YAVI.

"Дзен" е повече от песен – това е състояние на духа, в което вълните носят ритъм, а слънцето никога не залязва.

"Дзен" е за онези, които искат вечно лято, завладяваща романтика и безспирен купон.