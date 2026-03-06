„Вкусът на България“ се завръща с нов сезон

На 21 март (събота) от 11:00 часа по bTV започва новият сезон на кулинарното пътешествие „Вкусът на България“ с водещ Мария Жекова.

Предаването отново ще поведе зрителите из красивите кътчета на страната, за да разкрие неподправените вкусове, традиции и истории на българските села – разказани и споделени от хората, които ги пазят живи.

Още в първия епизод Мария ще отведе зрителите в полите на Осоговската планина, между двата бряга на река Еремийска, където се намира село Еремия – едно от най-разпръснатите села в България. Корените му датират още от XVI век, а някога тук са живели над 600 души, свързани със земята и помежду си. Днес селото пази безценни следи от миналото – каменна мелница, читалище с театрален салон и над вековни традиции и спомени за общност, която продължава да живее чрез своите истории.

В това вълшебно място водещата ще открие и стара селска фурна, потънала в разруха, но носеща духа на времето, когато хлябът е бил сърцето на дома и дори на селото. Именно тук зрителите ще се срещнат със Свилен – млад човек, върнал се в Еремия, за да съживи знанието за истинския, добър, питателен хляб. В неговата малка работилница, приличаща на приказен свят, оживяват древни техники – смилане на брашно на каменни мелници, квас от нахут, ръж и чимен, и печене на хляб от лимец – зърно, което е оцеляло през вековете. Пак там, Мария ще научи как се прави сирене от цедено мляко с подправки и топено масло.

Новият сезон на „Вкусът на България“ започва с топла, ароматна и вдъхновяваща среща, която напомня за една проста истина: зад всеки истински вкус стоят знание, обич и майсторлък, и нагледно доказателство, че никой не е по-голям от хляба!

