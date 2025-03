Selena Gomez и benny blanco разкриха видеото към парчето "Sunset Blvd".

Двамата годеници се готвят да издадат съвместен албум албум, озаглавен I Said I Love You First на 21 март.

„Sunset Blvd“ е третият сингъл от проекта.

Продуциран от benny и Chrome Sparks, „Sunset Blvd“ е кръстен на улицата на Лос Анджелис, където Selena Gomez и benny blanco са имали първата си среща.

“Sunset Blvd” идва с изпепеляващо музикално видео, което завършва с кадър на певицата, която поглъща умалената верия на blanco.