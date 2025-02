Вижте новото видео на The Weeknd

The Weeknd разкри новото си видео.

В черно-бялото видео на "Cry For Me" звездата (с истинско име Ейбъл Тесфайе) се появява в искрящ тоалет с качулка, покриваща част от лицето му, докато върви към жена в тъмнината.

“Cry For Me” излезе като трети сингъл от албума "Hurry Up Tomorrow" на 4 февруари.

Музикалното видео на “Cry For Me” пристига на фона на ново постижение за The Weeknd. Звездата зае петата си номер 1 позиция в класацията за албуми Billboard 200 с "Hurry Up Tomorrow" на върха на проучването от 15 февруари. Преди това той водеше класацията с After Hours (2020), My Dear Melancholy (2018), Starboy (2016) и Beauty Behind the Madness (2015).

Канадецът, който ще навърши 35 г. на 16 февруари, издаде новия си албум "Hurry Up Tomorrow" на 31 януари. Той включва 22 песни, включително вече издадени сингли като „Timeless“ с Playboi Carti, който достигна номер 3 в Billboard Hot 100 и „São Paulo“ с Anitta.