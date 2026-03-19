Видеото на хита на Lorde „Royals“ влезе в клуба „Милиард гледания“ на YouTube

Тя може и да не е от кралското семейство, но направи пробив в клуба „Милиард гледания“ на YouTube.

Музикалният видеоклип към дебютния сингъл на Lorde „Royals“ официално натрупа 1 милиард гледания в YouTube – първата песен на новозеландската певица, постигнала този подвиг.

„Royals“ е водещият сингъл от дебютния студиен албум на Lorde от 2013 г. Pure Heroine. Парчето оглави Billboard Hot 100 в продължение на девет седмици, което направи тогава 16-годишната певица най-младия изпълнител с хит на върха на класациите от 1987 г. насам, когато „I Think We’re Alone Now“ на Tiffany достигна номер 1.

Песента получи номинации за Grammy за запис на годината, песен на годината и най-добро поп соло изпълнение, като последните две спечелиха. След „Royals“, Pure Heroine — който достигна номер 3 в Billboard 200 — породи още три хита в Hot 100 с „Team“ (№ 6), „Tennis Court“ (№ 71) и „Glory and Gore“ (№ 68). В годините след дебюта си Lorde издаде още три студийни албума, които влязоха в топ 5 на Billboard 200, включително втория си албум Melodrama, оглавил класациите.

Четирите студийни албума на Ела Мария Лани Йелич-O'Конър, както е рожденото име на новозеландката, са издадени по договор, който тя е подписала с Universal Music Group, когато е била на 12 години. Също в сряда (18 март) изпълнителката на „Supercut“ обяви, че договорът ѝ с музикалната компания е изтекъл миналата година и че очаква с нетърпение да започне отначало на „чиста страница“.

„Чувствам откритост и възможности и съм вдъхновена“, каза тя в поредица от гласови бележки, изпратени до феновете. „Просто е вълнуващо да изляза от кутията или нещо подобно за секунда“.

Докато очакваме с нетърпение какво крие бъдещето за Lorde, всички можем да се присъединим към редиците и да гледаме видеото „Royals“.