VICTORIA представи новата си песен по радио N-JOY

VICTORIA гостува в студито на радио N-JOY.

Поводът беше появата на новата й песен, озаглавена "Paradox".

В шоуто "От 10 до 2 с Нейа" талантливата изпълнителка сподели, че е почувствала необходимостта да създаде песен, която издига важната тема за психичното здраве.

В аудиофайла на страницата къкво разказа VICTORIA.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Видеото, заснето във впечатляващата сграда на Минната дирекция град Перник, пренася зрителите във един различен свят, където вътрешните гласове на певицата са буквално изобразени и тя се бори сама срещу тях.

Екипът зад визуалната продукция е режисьорът Виктория Караколева и оператора Дамян Дамянов, които работят с VICTORIA от доста години и имат заслужена репутация във филмовата и музикална индустрия.

"Paradox" е първият проект на VICTORIA за 2024 година, който следва изключително успешната ѝ 2023 година.