VICTORIA е най-слушаният български артист в Spotify с над 520 000 уникални месечни слушатели.

Коледният ѝ сингъл "All I Want for Christmas Is You" – издание на Warner Music Poland/Орфей Мюзик/LIGNA Studios, предизвика огромен международен успех, достигайки общо над 1 000 000 преслушвания общо във водещите стрийминг платформи, което затвърди категорично първата й позиция. От друга страна след активности по промотирането от страна на Warner Music Полша музикалните куратори позиционираха песента в едни от най-големите коледни плейлисти в повече от 162 територии по света, най-голямата от тях "100 Greatest Christmas Song Ever" е с над 900 000 последователи.

В края на ноември българската надежда на международната музикална сцена VICTORIA направи ексклузивна премиера на хитовия си коледния проект по време на бляскавото музикално събитие “Warner Sessions“ във Варшава по покана на Warner Music Полша. "All I Want for Christmas Is You" е в колаборация със световнопризнатия полски пианист Aleksander Dębicz, който придава чисто нов и различен от добре познатия ни аранжимент.

Можете да гледате официалното видео към "All I Want for Christmas Is You" тук, а вече и live версията, заснета по време на изисканото събитие, на което VICTORIA бе представена пред ключови медии, музикални редактори и популярни лица от шоубизнеса в Полша, които се насладиха на прекрасните изпълнения от репертоара на певицата. Част от изпълненията ѝ бе и песента "bloom", която 4 последователни седмици оглавяваше официалната класация за българска музика, изготвяна от Профон и BMAT и която продължава да бъде в Топ 5 на родния ефир вече 12 седмици.

VICTORIA изпраща годината като една от най-успешните в кариерата си, като в самото начало на 2023 тя подписа договор със световния музикален гигант Warner Music Group, чрез който издаде “Lover’s trial”, “bloom” и “All I Want For Christmas Is You” и по-късно се превърна в приоритетен артист на компанията за региона на Югоизточна Европа.

Следете VICTORIA в социалните мрежи, за да бъдете сред първите, които ще се насладят на този магичен музикален подарък. Очаквайте още изненади от талантливата изпълнителка и нейните бъдещи проекти.

Кратко за VICTORIA:

VICTORIA е млада и музикална звезда с впечатляваща кариера в музикалната индустрия. Нейните уникални гласови качества и творчески талант я правят една от най-обещаващите артисти в нашите региони. С подписването си с Warner Music, тя се насочва към нови върхове в международния музикален свят. Нейните песни преоткриват емоциите на човека и прелитат през съвременните жанрове и стилове.