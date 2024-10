VenZy разкри подробности за предстоящия си концерт

VenZy стана част от шоуто "От 10 до 2" по радио N-JOY.

Популярният R'n'B и поп и хип-хоп изпълнител, който е и водещ на шоуто "Над нещата" по радио N-JOY, гостува на Нейа и сподели какво да очакват феновете му на 19 октомври.

На сцената на Sofia Life Club той ще излезе със Светослав Миланов (клавири), Владислав Мирчев (бас), Симеон Минчев (соло китара) и Иван Андреев (барабани).

Също така ще представи и чисто нова песен, която е в сътрудничество с млада и талантлива пивица.

Забавлявайте се и се запознайте с VenZy на 19 октомври в Sofia Live Club. Вратите отварят в 20:00 часа. Концертът започва в 21:00 часа. Лица под 18 г. могат да присъстват само с възрастен и задължително попълнена декларация за придружител. Деца до 7-годишна възраст влизат без билет с възрастен със закупен билет и задължително попълнена декларация за придружител.