С лекота, движение и чувство за хумор, Veniamin представя сингъла „У дома“ и уверено влиза в последната права преди премиерата на дебютния си албума „Да бъда твой“.

Песента е покана да опознаете Veniamin, преди сцената на Pirotska 5 Event Center да каже всичко останало на 29 април.

Парчето е създадено по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp през 2025 - формат, в който автори и изпълнители работят рамо до рамо в интензивен творчески процес. Именно там Veniamin, Ангел Проданов и DJ Pancho, екипът зад по-голямата част от песните от предстоящия му албум, влизат в едно с студио с шведската изпълнителка Bishat Araya, която има номинация за Grammy.

„У дома“ говори за сигурност, близост и нуждата да имаш човек, при когото можеш да се върнеш. Официално видео поставя акцент именно върху тази идея - домът като усещане, а не като място.

Veniamin е артист, чийто път е знак за това, че успехът се ражда от постоянството - когато изграждаш себе си песен по песен. „Как да спра да те обичам“, „На макс“, „Познати“ са част от стъпките, с които той оформя своя звук и печели своя публика. Този път естествено води към дебютния му албум „Да бъда твой“, който излиза съвсем скоро - на 29 април.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Премиерата на „У дома“ е днес, 24 април, в YouTube канала на Veniamin, както и в българския радио и ТВ ефир.