Venci Venc’ гостува в студиото на радио N-JOY.

Половинката от дуото Pavell & Venci Venc’ разкри първия си самостоятелен проект в шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Той представи парчето "Давам", което описва като „любовна картичка към жената, която обичам“. Сингълът е написан с участието на Теодор Димитров, аранжиран от Ана Пешева, а на финала в продукцията се включва и музикалният продуцент Васил Иванов (Dexter).

Песента „Давам“ излиза със съдействието на „Вирджиния Рекърдс“, компанията, която стои до Venci Venc’ от началото на неговата музикална кариера.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.