Ваня Щерева представя нова песен

Новата песен на Ваня Щерева, в дует с младия артист DOBS, е една история за чистата любов.

Те двамата представят нов сингъл, създаден от силата на приятелството, вдъхновението и творческите срещи.

Песента „Ти да си добре“ излиза с официално видео и е част от предстоящия албум на Ваня Щерева.

„Написах я преди две години. Единствената ми светла песен, красива, без драми, чиста любов. Роби направи аранжимента, Алек Младенов изсвири пианото. Пуснах я тогава на Галя от Каризма, тя каза: Хубаво, Ванюшка, ама нямаш hook, кога си в студиото? Реши да удари едно приятелско рамо. Дойде, застана зад микрофона и ми подари мелодия и текст на припев, какъвто досега не съм имала. Хитмейкър абсолютен е тая жена“.

Песента преминава през няколко творчески трансформации, докато достига финалния си облик. Първоначално създадена под заглавието „География“, тя получава ново звучене и име – „Ти да си добре“, вдъхновено именно от текста на припева.

Към проекта се присъединява и младият артист DOBS, когото Щерева открива в социалните мрежи. „Нямаше как да не включа в нея и DOBS, когото видях в TikTok, много харесах гласа му и веднага се свързах с него. Той пък се оказа, че живее в Лондон и запалих самолета. Записахме я в едно студио там миналата година, той я смеси и мастерира, после дълго чакахме да се засечем в София, за да заснемем клип“, споделя изпълнителката.

Видеото към песента залага на искреност и документален подход, проследяващ процеса на създаване на музиката. „Докато мислех всякакви сценарии и споделях с приятели, Руши ми даде ключа към видеото – да бъде семпло, без претенция, просто да разкажем процеса по създаването на песента. Послушах го и не сгреших“.

Част от кадрите са заснети в студиото на Роби, където започва създаването на песента, а финалните сцени са реализирани в уютна студийна среда, която допълва интимното и лично усещане на проекта. Зад камерата застава операторът Виктор Милушев, а монтажът е дело на Митко Балабанов.

„Ти да си добре“ е песен за чистата любов, за зрелостта в отношенията и за способността да пожелаеш щастие на другия – дори когато пътищата ви се разделят. Проектът показва различна, по-мека и светла страна от творческия свят на Ваня Щерева.

Песента за два дни от излизането си се изкачва до номер 2 в hype класацията топ 100 на YouTube. Вече е налична във всички дигитални платформи и официалния YouTube канал на изпълнителката.