VALL гостува в студиото на радио N-JOY

В Деня на жената VenZy не остана сам в студиото на радио N-JOY.

На гости в шоуто му "Над нещата" беше Валерия Войкова-VALL, която представи новата си песен "RD".

Младата изпълнителка разкри, че й е трудно да пресъздаде емоциите си в песен, но постепенно започва да се учи.

VALL сподели, че нейният музикален продуцент, който реално й е показал пътя в музиката Искрен Тончев-Iskrata й е помогнал и да разбере себе си като творец, автор и дори в личен план. "RD" е трети сънгъл, по който работят двамата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте цялото интервю на VenZy и VALL в аудиофайла по-горе на страницата.

