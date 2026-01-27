Удивяваме се със "Супер Марио Галактика: Филмът" от 1 април в кината

На 1 април няма шега, няма измама – иконичните братя Марио и Луиджи се завръщат на големия екран с ново бомбастично анимационно приключение "Супер Марио Галактика: Филмът".

След като покориха света със "Супер Марио Bros.: Филмът", който донесе световни приходи от над 1,3 млрд. долара, сега обичаните герои са готови за следващото ниво – мисия, която ги отвежда отвъд пределите на Гъбеното кралство, право към звездите. Ще им трябва по-голяма вселена, която да удържи разразилата се галактическа вакханалия. Когато спокойствието в Гъбеното кралство е нарушено от мистериозен сигнал от дълбините на космоса, Марио и Луиджи са призовани на помощ.

Заедно с Принцеса Праскова и звездичката Лума те трябва да спрат Баузър, който използва силата на звездната енергия, за да подчини Вселената и да спечели сърцето на Праскова. Междувременно Баузър Джуниър отвлича тайнствената Принцеса Розалина, която може би е ключът към предотвратяването на надвисналата буря… Новият ексклузивен трейлър на С"Супер Марио Галактика: Филмът" ни телепортира насред мистериозна и опасна (водопроводна) задача на Марио и Луиджи, която ги среща с един от най-емблемите образи на франчайза – малкия динозавър Йоши.

Това отприщва космическото приключение, изобилстващо от хумор, неспирен екшън, невъзможни светове и редица намигвания към класическите игри. Очаква ни не просто продължение, а незабравимо кинопреживяване, създадено изцяло за големия екран.

На режисьорския стол на "Супер Марио Галактика: Филмът" се завръщат Арън Хорват и Майкъл Йеленик (Малки титани: В готовност! Филмът, Супер Марио Bros.: Филмът), а сценарият отново е дело на Матю Фогъл (Миньоните 2, Супер Марио Bros.: Филмът). Продуценти са създателят и изпълнителен директор на Illumination Крис Меледандри и създателят на Марио и поредицата игри Mario Bros. Шигеру Миямото. Ролите в оригинал озвучават Крис Прат, Аня Тейлър-Джой, Чарли Дей, Джак Блак, Кийгън-Майкъл Кий и Кевин Майкъл Ричардсън, а на български героите говорят с гласовете на Росен Русев, Петър Бонев, Светломир Радев, Момчил Степанов, Димитър Ангелов и др.

Снимка: Форум Филм България

Удивяваме се със "Супер Марио Галактика: Филмът" от 1 април само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран.