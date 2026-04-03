U2 изненадват с нов миниалбум

U2 представят ново EP „U2 Easter Lily“.

Проектът идва само месец след „Days of Ash“ и съществува отделно от предстоящия студиен албум на групата, по който U2 продължават да работят. Ако „Days of Ash“ беше насочен навън – към напрежението и разпада в обществения живот – „Easter Lily“ обръща поглед навътре. Албумът е изграден около по-лични теми като приятелството, вярата, уязвимостта и новото начало, като запазва характерната за U2 способност да съчетава интимен тон с широк емоционален размах.

Сред ключовите моменти в проекта са „Song for Hal“, посветена на Hal Willner и изпята от The Edge, както и финалната „COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)“, в която присъства звук от Brian Eno.

Паралелно с EP-то излиза и специално дигитално издание на „Propaganda“ – „U2 - Propaganda - Easter Lily“, което разгръща контекста около песните с текстове и материали от членовете на групата, студийни фотографии от Larry Mullen Jr., текстове на песните, материал за продуцента Jacknife Lee, както и разговор между Bono и францисканския духовник Richard Rohr.