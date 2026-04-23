Tyla издава втори студиен албум през юли

Tyla официално обяви своя дългоочакван втори студиен албум.

Записът на двукратната носителка на награда Grammy, озаглавен A*POP, ще излезе на 24 юли.

След впечатляващия успех на дебюта си, превърнал я в най-високо класираната африканска соло изпълнителка в историята на Billboard 200, Tyla обещава да бъде още по-смела и уверена. Самата изпълнителка описва проекта като „ дързък “ и изцяло в нейния стил.

Албумът A*POP включва вече утвърдения хит „Chanel“, както и новия сингъл „She Did It Again“ в колаборация с Zara Larsson, който бързо се превърна в сензация и привлече вниманието на фенове по света. Парчето беше определено като едно от най-значимите издания на седмицата от Rolling Stone, а Vanity Fair отбеляза, че „разклати сцената“.

Паралелно с новия албум, Tyla продължава да затвърждава глобалното си присъствие с участия на международни сцени, сред които AfroNation Portugal, Montreux Jazz Festival, Beach, Please! Festival и HellWatt Festival.

Изпълнителката също така получи четири номинации за American Music Awards, включително за „Social Song of the Year“ и „Best Music Video“ за „Chanel“, както и в категориите „Best Female R&B Artist“ и „Best Afrobeats Artist“.