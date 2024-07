Турнето на Sabrina Carpenter ще премине и през Европа

Миналия месец Sabrina Carpenter разкри новината, че ще направи турне в САЩ, което ще започне на 23 септември в Кълъмбъс, Охайо.

Сега изпълнителката на хита "Espresso" зарадва и феновете си в Европа, като оповести, че ще посети стария континет през 2025 година.

Европейските дати от Short n’ Sweet Tour започват от март. Първи с талантливата изпълнителка ще се срещнат почитателите й в Дъблин, Ирландия - на 3 март. Следват концерти в Бирмингам, Лондон, Глазгоу, Манчестър, Париж, Берлин, Брюксел и Амстердам.

Билететите за турнето на Sabrina Carpenter влизат в продажба на 23 юли. Албумът "Short N Sweet" излиза на 23 август. От него вече бяха издадени синглите "Espresso" и "Please Please Please", които продължават да се намират в челните позиции на престижната класация Billboard Hot 100.