ТоТо Н пусна чисто ново парче

ТоТо Н пусна чисто новото си парче „ЗВЯР ГАДНЯР“ и официалното видео към него.

Изпълнителят започва да пише песента преди около година. С тази песен, чийто текст по традиция е дело на самия артист, половинката от дуото СкандаУ продължава да разкрива другото си артистично лице – на прецизен преводач на човешката душа. Характерният му стил на писане и отличителните му вокали го утвърдиха като изключително успешен солов артист, след като армията от фенове вече обявиха групата СкандаУ за „богове“. Всеки проект на TоТо H е безапелационен успех.

„Слушаше ми се песен с подобен текст, музика и аранжимент и не можех да намеря такава песен“, разказва Тото Н. „Затова седнах и си направих песен и се появи „ЗВЯР ГАДНЯР“.

Видеото е заснето на едно от любимите места на ТоТо Н - точно на „Вратцата“, между две скали, откъдето идва и името на град Враца. За целта се създава специална атмосфера с лампички и каравани, но и най-важното – поканени са приятелите и близките на ТоТо Н. Снимането на видеото прераства в лудо градинско парти, на което всички присъстващи се забавляват с часове.

Това е и начинът, по който ТоТо Н най-много обича да подхожда към видеоклиповете си – като събира приятели и близки, за да се забавляват, да слушат хубава музика и да се радват на живота.

„Искам хората да се забавляват и да се радват на живота“, започва ТоТо Н. „В песента се разказва за един мъж, когото една жена до такава степен е променила, че той е станал „ЗВЯР ГАДНЯР“. Той е съсипан от тази жена и нищо не може да промени в живота си. Не му остава нищо друго, освен да се налива“, продължава той. „Не бъдете такива! Усмихвайте се и се радвайте на живота! Забавлявайте се с приятелите си, точно както е в клипа на тази песен!“, завършва Тото Н.

Снимка: Орфей Мюзик

Песента „ЗВЯР ГАДНЯР“ излиза във всички дигитални платформи, разпространена от Warner Music чрез Орфей Мюзик – изключителен лицензиант за България.