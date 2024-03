Мултиплатинената глобална суперзвезда и автор на песни, носител на множество награди – Tones And I, сподели специална акустична версия на новия си сингъл „Dreaming“.

Освен това, Tones And I наскоро влезе в историята, след като мега хитът „Dance Monkey“ на австралийската изпълнителка надмина 3 милиарда стриймвания в Spotify. С това постижение Tones And I стана първата и единствена изпълнителка, постигнала подобен стрийминг успех, и един от осемте изпълнители, които някога са надхвърлили 3 милиарда стриймвания с една песен в Spotify.

Издаден миналия месец, Tones And I написа новия си сингъл „Dreaming“ съвместно със Sam Nelson от X Ambassadors и продуцира заедно с Nelson и Randy Belculfine. “Dreaming” е наличен във всички стрийминг платформи и е придружен от официално музикално видео, режисирано от Tones And I, Nick Kozakis и Liam Kelly.

Tones And I коментира за песента: „„Dreaming“ е първата песен от предстоящия ми албум. Поддържам своя интегритет в историите си, които винаги идват от искрено чувство на любов, загуба и надежда. Открих, че подсъзнателно пиша за неща, за които никога не съм писала преди. Оставям музиката ми да върви натам, накъдето иска и никога не се опитвам да я насилвам в определена посока, за да се впише в тенденция или стил. Надявам се да харесате тази песен и нямам търпение скоро да споделя още музика.“

Tones And I в момента е съпорт на P!NK на нейното „Australia Stadium Tour 2024“. Турнето ще продължи до края на месеца, завършвайки с две вечери в „Country Bank Stadium“ в Таунсвил на 22-23 март. След това тя заминава за Азия за поредица от дати през май.

Tones And I приключи 2023 г. по забележителен начин със завладяващия химн „The Greatest“, който беше издаден в подкрепа на женския футболен отбор на Австралия – The Matildas, на Световното първенство по футбол за жени на FIFA. Изданието спечели одобрението на критиката, „Rolling Stone Australiа“ възхитено коментира: „„The Greatest“ започва с извисяващо се струнно звучене, преди изразителните думи на певицата и автор на песни да се появят, за да вдъхновят.“ Tones And I също така участва в песента „BRING IT ON [Official FIFA Walkout Anthem],“ заедно с Bia и Diarra Sylla, продуцирана от RedOne (Lady Gaga, Britney Spears, Nicki Minaj, Justin Bieber), която послужи като официална песен за Световното първенство за жени през 2023 г. в Австралия и ще продължава да бъде официалната музика за излизане за всеки мач на FIFA до 2030 г. Освен това, Tones And I изпълни завладяващ сет преди финала на Световното първенство по футбол за жени пред пълен стадион с повече от 75 000 зрители в Сидни, Австралия, който беше излъчван в цял свят.

Снимка: Giulia Mcgauran

Тези две песни излязоха веднага след сингъла на Tones And I от 2023 г. – „I Am Free“, който събра милиони стриймвания в дигиталните платформи заедно със специалната „Piano Version“. „I Am Free“ последва сингъла на Tones And I – „I Made It“, композиран за оригиналния филм на „Netflix“ – „True Spirit“, и сингъла от 2022 г. – „Charlie”, както и нейното участие в „Chant” на Macklemore. Двамата представиха колаборацията си в „Good Morning America“ с наелектризиращо изпълнение в Сентръл Парк в Ню Йорк. Освен това, Tones And I също така подгрява за Macklemore на неговото хедлайн турне във Великобритания и Европа.

Като неподражаем вокалист, умен текстописец, опитен продуцент и изобретателен творец, Tones And I разширява обхвата на поп музиката с непредвидими и неоспорими химни по свой собствен начин. Откакто изгря на световната сцена през 2019 г. като уличен изпълнител от полуостров Морнингтън, Австралия, тя разби рекорди, спечели множество награди, разпродаде турнета, надхвърли 10 милиарда стриймвания и достигна мултиплатинени върхове по целия свят. Нейният пробив „Dance Monkey“ стана 6-кратно платинен в САЩ, превърна се в най-търсената песен в Shazam досега и я направи „първата изпълнителка, достигнала 2 милиарда стриймвания в Spotify с една песен“, като същевременно постоянно заемаше място в „10-те най-стриймвани песни за всички времена в Spotify.“ Нейното EP от 2019 г. – „The Kids Are Coming“, влезе директно в Топ 30 на „Billboard 200“ и получи златен сертификат. Междувременно дългосвирещият дебютен албум на Tones And I – „Welcome To The Madhouse“, се нареди на #1 в австралийската класация за албуми през 2021 г. Сред петте награди ARIA в кариерата ѝ, „Cloudy Day“ приключи 2022 г. като „Песен на годината“ на ARIA. Освен че изнася разпродадени концерти на множество континенти, тя направи зашеметяващи изпълнения в „The Late Show with Stephen Colbert“, „TODAY“, „Jimmy Kimmel LIVE!“, „Good Morning America“, „The Ellen DeGeneres Show“ и много други. Изпълнителката също така си сътрудничи с Macklemore, blackbear, Jonas Blue, Sam Feldt и BIA, в допълнение към музикалния принос към „True Spirit“ на NETFLIX и блокбъстърa „Aquaman and the Lost Kingdom“. Поемайки нещата в свои ръце, тя лично оформя своята визия, като не само пише и изпълнява песни, но също така продуцира и режисира видеоклипове. Tones And I е творческа сила, която никога не спира да върви напред.