Tishev гостува в студиото на радио N-JOY

Иван Тишев беше на гости на радио N-JOY.

Той стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy и двамата си поговориха за музика.

За това как е избрал песента "Никъде" на Роби и Молец, за да й направи ремикс, кой е любимият жанр в който обича да твори, има ли нещо различно между това, да правиш ремикси и да правиш авторска музика и колко важно е автора да харесва музиката, която създава?

Двамата артисти поговориха още по темата дали е по-лесно днес на творците, да създават комерсиална музика, отколкото преди. Дали Tishev е мислил ли е за своя авторска музика и и какво е чувството, което изпитва, докато създава музика?

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.