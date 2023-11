Тино разкри детайли за новата си песен

Тино гостува в студиото на радио N-JOY.

Талантливият изпълнител представи новата си песен "Допаминова утопия" в шоуто "От 10 до 2" с Нейа.

Музикантът, на когото се наложи да оцелява в "Сървайвър", сподели че участието му в телевизионния формат е било като тренировка за препятствията през, които трябва да мине за видеоклипа на парчето.

За да разберете защо е озаглавил песента си така, с кого е работил по трака, както и от кеде са снимките на видеото, чуйте аудиото на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

И не забравяйте, че следващият му самостоятелен клубен концерт е в петък (10.11) в София!