Международната икона, носител на награда Grammy, Tiësto, споделя дългоочаквания си нов сингъл „Won't Be Possible" с участието на Odd Mob x Goodboys.

Мотивиращото парче вече е любимо на феновете, след като беше представено на концертите на Tiësto и оглавяващия класациите австралийски диджей/продуцент Odd Mob по целия свят, заедно с незабравимо изпълнение по време на епичния тричасов диджей сет на Tiësto по време на Coachella 2025 Weekend 1, където към него на сцената се присъединиха Odd Mob и Goodboys (известни още като номинираното за награда Grammy английско хаус дуо Joshua Grimmett и Ethan Shore), генерирайки над 4 милиона гледания в TikTok.

Сингълът е продължение на безпрецедентните две изпълнения на Tiësto, като хедлайнер на FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025. Глобалната DJ суперзвезда добави още едно забележително постижение към вече богатото си резюме, ставайки първият артист, изнесъл наелектризиращо изпълнения от моста над стартовата решетка мигове преди началото на обиколката и от подиума след състезанието. Tiësto официално откри Grand Prix от зрелищна гледна точка над стартовата линия след националния химн с енергичното си изпълнение – момент, излъчен на живо в световен мащаб по International Feed на Formula 1. Миналата година 275 000 фена се събраха на Miami Grand Prix и това се превърна в най-гледаното състезание в САЩ по ESPN. След състезанието, двойното хедлайн изпълнение завърши със завладяващ заключителен сет на Tiësto от подиума, веднага след церемонията по връчването на трофея, за да отбележи невероятния уикенд.

Наскоро Tiësto беше обявен като един от изпълнителите във „F1 THE ALBUM" – саундтрака към предстоящия динамичен, наситен с екшън филм на Apple Original Films „F1 The Movie". „F1 THE ALBUM" вече е наличен за предварителна поръчка ТУК и излиза на 27-ми юни, заедно с премиерата на епичния филм, разпространяван по целия свят от Warner Bros. Pictures.

За да отбележи обявяването на албума, Tiësto присъства на завладяващото събитие на „F1® THE ALBUM" на FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025. Проведено в частна VIP ложа, само на няколко метра от официалните гаражи на отборите от FORMULA 1, преживяването „F1 THE ALBUM" вдъхна живот на измисления състезателен отбор от филма – APXGP, с пресъздаване на истинския им гараж от филма. Притежателите на пропуски имаха възможността да се насладят на интерактивни игри, състезателни симулатори, филмови сувенири и официален преглед на албума с участието на таланти от филма и саундтрака, включително Kerry Condon, Jerry Bruckheimer, Tiësto, Dom Dolla, Don Toliver, Sexyy Red, Roddy Ricch, Myke Towers и Burna Boy. За да отпразнуват допълнително официалния анонс на F1® THE ALBUM, имената на гаражите на пилотите от FORMULA 1 бяха заменени с тези на изпълнителите от саундтрака. Международната икона, носител на награда „GRAMMY®" – Tiësto, влезе в историята на FORMULA 1, превръщайки се в първия артист с хедлайн изпълнение от моста над стартовата линия мигове преди обиколката и от подиума след състезанието, завършвайки един наистина запомнящ се и знаменателен Grand Prix уикенд.

„Won't Be Possible" вече е достъпен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.