Tiësto, Rudimental и Absolutely със съвместна песен

Tiësto се обедини с всепризнатата британска група Rudimental и изгряващата певица и автор на песни от Южен Лондон - Absolutely за новия им съвместен сингъл „Waterslides".

Винаги отворен за изследване на нови и различни стилове музика, Tiësto завършва своите фестивални изпълнения по-рано тази година с някои дръм енд бейс песни и това накара феновете да полудеят. Благодарение на подкрепата от дръм енд бейс общността, Tiësto направи крачка напред, като си сътрудничи с Rudimental и перфектно се съчетават със звученето с нежни вокали на Absolutely. Известна с острия си тон и характерния извънземен поп звук, Absolutely е писала песни за Normani, Ty Dolla $ign и Anitta. Тя наскоро издаде дебютния си албум „Cerebrum“ и подгрява сестра си RAYE на глобално турне, и най-накрая влиза под светлините на прожекторите с таланта си като музикален изпълнител и артист. „Waterslides“ се оказа успешен хит след премиерата му в SoundCloud миналия месец.

Песента „Waterslides" вече е достъпна във всички дигитални платформи и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

# # #



Tiësto е стълб в електронната музика и артист, който надхвърля това – Tiësto е преживяване. Когато чуете името и характерния му звук на дансинга, знаете, че ви предстои най-добрата нощ в живота ви. През цялата си несравнима кариера, носителят на награда GRAMMY®, платинено сертифициран и международна икона популяризира електронната музика по света, като първи се издигна от ъндърграунд сцената, за да стане един от най-големите и влиятелни DJ/продуценти на всички времена. Той е свирил на главната сцена на всеки голям международен фестивал за денс музика и е създал шаблона за DJ изпълнения в Лас Вегас. Междувременно той продаде повече от 36 милиона албума, отбеляза шест хита на Billboard „Hot 100“ и събра невероятните 11 милиарда световни стриймвания. Но истината е, че Tiësto едва сега започва. Водеща фигура в глобалното движение за денс музика, той помогна да се изкове мостът между електрониката и попа, развивайки звука на самата масова музика в този процес. Артистът, роден като Tijs Verwest, намери особено сладко място в тази кросоувър сфера, печелейки признание от критиците и милиони нови фенове с литания от хитове. Новият му дългосвирещ албум “Drive”, открива артиста в разцвета на силите му. Наречен така заради вечния импулс на кариерата си и физическото движение, което работата му продължава да вдъхновява “Drive” прави тръпката от дансинга достъпна винаги и където слушателите го чуят.

# # #

Като една от най-успешните групи в Обединеното кралство за последното десетилетие, Rudimental са поставили високо летвата. Множество записи в класациите, два албума №1, три сингъла №1, 5 милиарда стриймвания, 4 албума, световни турнета, платинени сингли, както и множество награди затвърдиха позицията им на пионери със страхотна репутация за продуциране на хитови записи. Изминаха 10 години, откакто групата проби за първи път и след като наскоро направи крачка назад, те въвеждат нова фаза с подновена сила и фокус. Вече подписали с RoomTwo (подразделение на Columbia Records), Rudimental се завърнаха към корените си, използвайки оригиналната енергия, която ги изстреля в светлината на прожекторите през 2012 г. Подготвени за грандиозно завръщане на сцената и оборудвани с нов материал което предизвиква онова автентично „рудиментално“ усещане. Повторното свързване е тема, която е в основата на новата част от музиката на Rudimental. Групата (Piers Aggett, Kesi Dryden и Leon "Locksmith" Rolle) направиха пълен кръг с новия си материал, връщайки се към дръм'н'бейс корените си. Динамичността и енергията, присъщи на жанра, са от съществено значение за звука на Rudimental. Родени рейвъри по душа, те имат вродена способност да запалват фестивални сцени и клубове по целия свят и този присъщ дух на рейва се появява отново в предстоящите им сингли. Момчетата бяха заети в любимото си студио и творяха. През 2023 г. Rudimental отпразнува своя основополагащ албум „Home“, със специалното издание за 10-та годишнината им, включващ миниалбум със специално поръчани нови ремикси от като Clipz, Special Request, Interplanetary Criminal, CERCA и Chris Stussy.

# # #

Absolutely е базирана в Южен Лондон. Родена с имена Abby-Lynn Keen, с майка от Гана и Швейцария и баща британец, певицата и автор на песни първоначално се представи в поредица от самостоятелно продуцирани независими миналбуми през 2019 г. В крайна сметка тя привлече вниманието на S10 Publishing в партньорство с BMG в началото на 2020 г. Тя се гмурна смело в писането на песни, очертавайки се като желан сътрудник с остър звук. Тя е съавтор на „Fair“ за Normani, „Get Together“ за David Guetta и „Faking Love (Feat. Saweetie),“ „Gimme Your Number (с Ty Dolla $ign),“ „Gata (Feat. Chencho Corleone) ),” и “Maria Elegante (Feat. Afro B),” за мултиплатинения глобален блокбастър на Anitta, Versions of Me. В крайна сметка тя се свързва с продуцента Dave Hamelin (Beyoncé, 070 Shake), намирайки сътрудник и сродна душа. Завъртайки R&B стила на поп през призмата на алтернативен приключенски дух и извънземно възприятие, обърнато към бъдещето, тя се утвърждава като звукова разлика от дебютния си албум изададен, чрез Epic Records „Cerebrum“ и още много други, които предстоят.

# # #