Tiësto направи дебют на чисто нов денс сингъл

Глобалната денс икона Tiësto направи дебют на чисто новия си денс сингъл „Don’t Lose Your Head“ с Olivia Sebastianelli тази събота, 16 май, по време на специален интро момент в сета му в EDC Las Vegas на сцената circuitGround, като феновете очакват с нетърпение това изпълнение, както и допълнителни изненади. Дългоочакваното парче, което ще пристигне по целия свят на 29 май, бележи следващия етап в творческа еволюция на Tiësto.

С пленителните вокали на Olivia Sebastianelli, „Don’t Lose Your Head“ е продължение на смелата нова ера на Tiësto, която едновременно почита основите на неговото творчество, като същевременно извежда звука му в свежа, далновидна територия. Създаден за световния дансинг, сингълът съчетава енергичен ритъм, който феновете очакват, със съвременни, глобално резонансни влияния, оформени от скорошната му серия от участия на живо. Дебютът му на сцената на EDC Las Vegas circuitGround поставя Tiësto редом до изпълнители на денс музиката от следващото поколение на сцената Circuit Grounds, включително Boys Noize, DJ Mandy, KETTAMA, Lilly Palmer, Peggy Gou, RØZ и Sammy Virji.

„Тази песен е за това да се движим напред и да опитваме нови неща, като същевременно оставаме верни на звука, с който всичко започна“, каза Tiësto. „Тя е създадена за дансинга и съм много развълнуван всички да я чуят!“

За да бъде представено пред огромна публика, парчето отразява обновена творческа искра - водена от връзка в реално време с публика от Лас Вегас до Ибиса. Дебютът му на EDC сигнализира за нещо повече от нов запис; той бележи промяна в енергията, като феновете веднага реагират на динамичната му продукция и неоспорима интензивност.

Това издание идва в момент, в който Tiësto продължава натоварения си глобален график, включващ участията му в Ибиса това лято и големи фестивални участия през цялата година. Тези моменти на живо остават централни за творческия му процес, директно влияейки на звука и посоката на това, което предстои.

ЗА TIËSTO:

Tiësto непрекъснато е предефинирал, преобразявал и възраждал електронната музика, като едновременно с това е оказал влияние върху популярната култура. Известен с мултиплатинени международни химни, исторически изпълнения и безгранична креативност, би било невъзможно да си представим жанра без неговото влияние. Носителката на наградата GRAMMY®, международна икона, ефективно е пионер в „диджеите в Лас Вегас“, каквито ги познаваме, утвърждава се като „първият диджей, с изпълнение на Олимпийските игри“ и постига хитове през последните три десетилетия. Продажбите му в кариерата са надхвърлили 40 милиона албума, той е спечелил осем хита в Billboard Hot 100, натрупал е над 30 милиарда стриймвания и е събрал повече от дузина сертификати за мултиплатинени, платинени и златни сингли. Този творчески сезон го видя триумфално да преразгледа мелодичния дийп хаус звук, който е помогнал да се внедри, затваряйки кръга на кариерата му. Утвърден като един от най-влиятелните и изобретателни диджеи/продуценти на всички времена, Tiësto продължава да разчупва граници и да издига електронната музика до несравними висоти.