Noga Erez се завръща с нов сингъл

Алт-поп феноменът и многостранно развита изпълнителка се завръща с новия си дързък сингъл „I LOVE YOU“ с участието на Armani White - вече наличен чрез Neon Gold/Atlantic Records/Орфей Мюзик.

След премиерата на живо от дуото по време на първия уикенд на Noga на “Coachella” и разпродаденото шоу в „El Rey Theatre“, размиващата жанровите граници песен веднага предизвика вълнение заради експлозивната си енергия и смелата си откровеност. Съчетавайки енергичен бийт, заразителна мелодия и динамични куплети, „I LOVE YOU“ предлага хитър, подривен поглед върху любовта, контрола и изкривената преданост. Тя е провокативна, пристрастяваща и създадена да предизвика завладяващо изживяване както на сцената, така и през колоните.

„I LOVE YOU“ пристига преди дебюта на документалния ѝ филм на „Tribeca Film Festival“. „Noga“ на двукратно номинирания за награда „Emmy“ режисьор Jono Bergmann и Benji Bergmann ще направи премиерата си на 7-ми юни.

Noga Erez е затвърдила позицията си на артист, който прекрачва границите, преоткривайки се постоянно с всеки нов проект. С пробивния си албум „Off The Radar“, който спечели световно признание, и втория си проект – „KIDS“, носещ още по-голям успех, тя спечели легион от фенове по целия свят, включително изпълнители като Missy Elliott (с която Noga си сътрудничи за сингъла „Nails“ от 2022 г.). Noga е изнасяла разпродадени концерти по целия свят, включително в „MHOW“ и „Webster Hall“ при последното си турне, „Fonda Theater“ в Лос Анджелис и легендарната „Menora Arena“ в Тел Авив. Тя също така е правила спиращи дъха фестивални изпълнения на „Bonnaroo“, „Primavera Sound“, „Austin City Limits“, „Outside Lands“ и „Lollapalooza“. Наред с тези постижения, Noga се е появявала като специален гост на Florence and the Machine в „Madison Square Garden“ и е правила наелектризиращи изпълнения в „Jimmy Kimmel Live!“ и „The Kelly Clarkson Show“, доказвайки своята стойност както на сцената, така и в студиото, получавайки завидни похвали. С излизането на третия ѝ студиен албум – „THE VANDALIST“, Noga затвърди уникалното си място сред иновативните и впечатляващи алт-поп изпълнители на модерната епоха. Сатиричен, но и дълбоко личен поглед към реалния и онлайн живота, завладяващият проект с 16 песни, създаден с дългогодишния ѝ партньор и продуцент Ori Rousso, е изпълнен със завладяващи мелодии, сложна продукция, остроумие, чар и самоувереност.