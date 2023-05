Thirty Seconds To Mars с любовно писмо към движението и обещание за нов албум

След като цели пет години групата с вокалист Jared Leto не бе издавала нов албум, те пуснаха ново парче и обещание албум през септември с името „ It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day“. Кинематографичният подход може да бъде видян във всяка сцена от клипа на новия сингъл „Stuck”. От черно-белия подход, през впечатляващите кадри на забавен каданс до провокативните близки планове на участниците в клипа.

„Това е любовно писмо към силата на движението и връзката“, казва Лето по отношение на новата си песен. Leto обясни, че видеото е „ любовно писмо към някои от любимите ми фотографи, които са оказали голямо влияние върху мен - Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts. Артисти, чиито творби промениха начина, по който виждах света и ми показваха нови възможности на всяка крачка. "Stuck" е за потенциала на хората, които невинаги се вписват толкова добре, но правят света много по-вълнуващ.“.