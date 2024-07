THEO Feat. Teddy Georgo, Galina & Raya с нов летен трак

THEO Feat. Teddy Georgo, Galina & Raya пуснаха нов свеж сингъл.

"Better Late Than Never" e песен, създадена специално за първенствата по плажен хандбал във Варна за 2024 година. Отличното сътрудничество между най-спортните диджеи на България THEO и Teddy Georgo, техните екипи и БФХ доведе до създаването на уникален химн за този атрактивен спорт.

Летният хит носи енергията и вълнението на плажната игра и е по идея на президента на БФХ Росен Добрев и именития български DJ и продуцент Teddy Georgo, а в реализацията на песента участват и неговите талантливи синове – Теодор и Пламен, известни в музикалните среди като THEO и DJ Diass. Нежните женски вокали са дело на две талантливи варненки – Галина и Рая.

„Когато представяме България, нашите сърца туптят много силно! За нас с THEO е огромна чест, че и тази година отново ни е поверена отговорността за шоу ентъртеймънта на плажните хандбални шампионати. Когато представяме България, даваме най-доброто, за да създадем музикалното лице и неповторимо настроение за феновете на това значимо за страната спортно събитие“, сподели Teddy Georgo.

Освен THEO, Teddy Georgo, Galina & Raya, в работата по проекта са замесени и други доказани имена в музикалната индустрия на България, сред които популярният китарист и бийтмейкър TISHEV (Иван Тишев), D-ZASTA (Георги Киров) oт The House Studios и Жулиен Станев (JS) от SauceKids Studios – Варна. Видеопродукцията е дело на талантливите момчета от Варна - Жулиян Христов, Момчил Ренчев (Joker Flow), Николай Йорданов, Радостин Пеев, Свилен Рачев (Eclipse Vision).

Снимка: MUZE Music

"Better Late Than Never" излезе на 11.07, в официалния YouTube канал на Bulgarian Handball Federation. Издава се от MUZE Music.