The Rolling Stones с концертно издание на албум

The Rolling Stones обявиха специалната версия Hackney Diamonds (Live Edition), включваща всичките 7 песни, изпълнени по време на представянето на албума миналия месец в "Racket" в Ню Йорк.

Премиерата на колекцията е на 19 януари и представя дебютните изпълнения на живо на 4 сингъла от най-новия им албум, включително "Sweet Sounds of Heaven" (с Lady Gaga). Освен новината The Stones пуснаха и лирик видео към "Bite My Head Off" със сцени от концерта им в "Racket" и невиждани студийни кадри на Paul McCartney от звукозаписните сесии на Hackney Diamonds.

При излизането си Hackney Diamonds достига номер 1 в 19 държави и е първият оригинален студиен албум на The Rolling Stones след A Bigger Bang от 2005 г. Водещият сингъл “Angry” е номиниран за “Най-добра рок песен” на наградите GRAMMY през 2024 г. и стана първото парче на The Stones, класирало се в Топ 40 във Великобритания от 18 години насам. Вълнуващата новина за нова музика от The Stones бе споделена на 6-ти септември от Mick, Keith и Ronnie на специално медийно събитие в историческата Hackney Empire, епицентър на пионерското изкуство в Източен Лондон от почти 125 години. Hackney Diamonds е записан на различни места по света, включително в Henson Recording Studios, Лос Анджелис, Metropolis Studios, Лондон, Sanctuary Studios, Насау, Бахамите и The Hit Factory/Germano Studios в Ню Йорк. Покойният барабанист Charlie Watts участва в две песни - "Mess It Up" и "Live By The Sword".

Миналата година легендите развълнуваха европейската публика, която наброяваше близо четвърт милион души, по време на юбилейното турне Sixty. През ноември The Rolling Stones обявиха следващото си мащабно северноамериканско турне, за да отпразнуват Hackney Diamonds. Феновете могат да очакват Mick, Keith и Ronnie да изпълнят новите си и най-популярни хитове, демонстрирайки нова сцена и висока енергия, която само те могат да създадат. Първата дата е 28 април в Хюстън, Тексас, а финалното шоу е на 17 юли в Санта Клара, Калифорния.

Hackney Diamonds на The Rolling Stones излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group, с медийната подкрепа на радио Z-Rock.

