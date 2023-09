The Rolling Stones се обединиха с Lady Gaga и Stevie Wonder в нова песен

Днес The Rolling Stones пуснаха втория сингъл "Sweet Sounds of Heaven" от предстоящия си 24-ти студиен албум "Hackney Diamonds", който ще бъде издаден на 20-ти октомври.

В 7 минути групата пренася слушателите си на соул пътешествие с блестящо вокално изпълнение на Lady Gaga и Stevie Wonder на синтезатор и пиано, издигайки песента до друго ниво.

Епосът на Stones, изпълнен с госпъл, в стила на "You Can't Always Get What You Want" и "Shine A Light" - "Sweet Sounds of Heaven" се ражда спонтанно в дома на Jagger в Лондон. Написана от Mick и Richards, "Sweet Sounds of Heaven" е завършена в Sanctuary Studios, Насау, Бахамските острови и в Henson Recording Studios, Лос Анджелис, където канят Stevie и Gaga.

И Lady Gaga, и Stevie Wonder са споделяли сцена с The Rolling Stones. През 2012 г. певицата се присъедини към The Stones за турнето 50 & Counting и тяхното изпълнение на “Gimme Shelter” бе включено в албума на групата GRRR Live. Stevie свири с The Stones в рамките на американското им турне през 1972 г., като редовно изпълняват заедно Medley of Satisfaction и Uptight (Everything's Alright).

Вълнуващата новина за премиерата на Hackney Diamonds бе споделена на 6-ти септември от Mick, Keith и Ronnie на специално медийно събитие в историческата Hackney Empire, епицентър на пионерското изкуство в Източен Лондон от почти 125 години. Водещ бе американската телевизионна звезда Jimmy Fallon, а то се излъчваше в цял свят чрез YouTube. Излъчването на живо бе последвано от премиерата на видеоклипа към "Angry" с участието на актрисата Sydney Sweeney, който до момента има над 16 милиона гледания. Албумът е първият им студиен проект с нов материал след A Bigger Bang от 2005 г. Оттогава насам Stones продължават да чупят рекорди по време на поредица от световни разпродадени турнета и през 2016 г. издават наградения с Grammy, Blue & Lonesome, който включва техни брилянтни версии на много от блус парчетата, оформили звученето им, и оглавява класациите за албуми в цял свят. Миналата година те развълнуваха европейската публика, която наброяваше близо четвърт милион души, по време на юбилейното турне Sixty.