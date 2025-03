Lady Gaga превръща вътрешния хаос в перфектен поп албум

Световната суперзвезда, носителка на Оскар и културна икона Lady Gaga разтърсва музикалната сцена с дългоочаквания си седми студиен албум Mayhem.

В 14 парчета звездата изследва хаоса и неговата трансформираща сила, превръщайки го в изкуство, което провокира, вдъхновява и обединява. MAYHEM е еволюция на нейното творчество и завръщането на Gaga към поп жанра, но без да губи онази дълбочина и искреност, определящи музиката ѝ вече повече от десетилетие.

„Mayhem е за намиране на красотата в останките, за танцуване през разрухата и за владеене на хаоса в живота“, казва Gaga. „Този албум е моето свободно сърце, моят неукротим глас и моята любов към феновете ми“.

Освен хитовия дует „Die With a Smile“ с Bruno Mars, „Abracadabra” и „Disease”, Gaga представя още 11 нови песни. Сред най-въздействащите парчета е „Blade of Grass“ - поглед към личния живот на Gaga и въздействието на връзката ѝ с Michael Polansky върху нейната артистичност. „Garden of Eden“ улавя магията и хаоса на нощния живот със смесица от поп звучене и електро-гръндж китари в стил 2000-те. „Perfect Celebrity“ е саркастичен коментар за славата, облечен в бунтарска рок енергия, а „Vanish Into You“ е вдъхновена от Bowie театрална изповед за любовта в апокалиптичен свят.

Gaga ще получи наградата за новатор на iHeartRadio за 2025 г. на 17 март, след което ще изнесе MAYHEM на сцената с изпълнения на Coachella (11 и 18 април) и огромно шоу на стадиона в Мексико Сити (26 април).

След 15 години в челните редици на музикалната индустрия, Lady Gaga променя поп културата с новаторския си артистичен подход. От дебютния си албум The Fame до саундтрака на A Star Is Born, отличен с Оскар, тя получава 13 награди Grammy, множество рекорди на Гинес и отдадена глобална фен база. Отвъд музиката, Gaga оказва влияние върху киното, модата и филантропията. Нейното музикално наследство продължава да оформя индустрията, вдъхновявайки нови поколения артисти да прегърнат автентичността си.

Новият студиен албум на Lady Gaga излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group.

Може да закупите Mayhem на CD и винил в онлайн магазина на MusicMall.bg

Mayhem - Траклист:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah ft. Gesaffelstein

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile with Bruno Mars