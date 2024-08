The Blessed Madonna и Kylie Minogue с общ трак

The Blessed Madonna обедини сили с иновативната поп икона Kylie Minogue за дългоочаквания сингъл „Edge Of Saturday Night“.

Представяна с тийзъри през последните няколко седмици, докато дуото е заедно в Ибиса, „Edge Of Saturday Night“ за първи път е замислена като идея в началото на локдауна през 2020 г. и е вдъхновена от диджей сет в Берлин. Нужни са почти четири години, за да се превърне песента в завършен запис, с добавянето на вокалите на Kylie, които вдъхват нов живот на парчето, което сега заема централно място в предстоящия дебютен албум на The Blessed Madonna – „Godspeed“.

„Тази история е за моментите на преход в живота“, обяснява The Blessed Madonna. „Когато ми беше дадена възможност да започна албум, бяхме на прага на локдауна. Когато седнах да пиша текстове за първи път, бях на ръба на чисто нов живот. Когато програмирах и написах музиката, която щеше да стане тази песен, бях на прага на следващия си голям скок в продуцирането. Когато намерих приятелите, които се превърнаха в същността на този запис, бях на прага на свят, изпълнен с любов и творчество, за който дори не съм посмявала да мечтая.

И затова е подходящо, че тази песен е също толкова важен момент в живота ми. Беше сутрин, която магически се превърна в нощ. Беше съмнало, когато вместо партито да свърши, спуснахме щорите и започнахме отново. Може би беше прекрасен февруарски понеделник, но в една много специална стая в Берлин се озовахме отново на прага на съботната вечер.

Но това е мястото, където историята започва.

Разбирате ли, там беше Kylie. Да, KYLIE. Когато тя влезе в живота ми чрез тази песен, това беше дори по-изненадващо, отколкото зората да се превърне в здрач. Тя вдъхна енергия в „Edge“ и в мен. И така, ето ни заедно, Marge и Kiki … и всички вие сте поканени.

Започнете отново.

Пуснете щорите.

Оставете музиката да спаси живота ви.

На прага сме на съботната вечер”

След като се срещнаха лично за първи път в Ибиса миналия месец, дуото незабавно се сприятели с „Kylie scaling the DJ booth at DC-10 during The Blessed Madonna’s set at “ и последва примера в легендарния хотел в Ибиса – „Pikes“ (където е заснето видеото към класиката на Wham! от 1983 г. – „Club Tropicana“), където продължиха купона на следващата вечер. Kylie и The Blessed Madonna се радваха на легендарното музикално наследство на хотела, избирайки емблематичния плувен басейн на „Pikes“ и „Freddie’s Club“ като подходящ фон за предстоящото официално видео.

Снимка: Eva Pentel

Kylie казва: „Почти 30 години след първия ми престой в хотел „Pikes“ в Ибиса, беше абсолютна радост да посетя отново тази емблематична дестинация. Хареса ми да споделя този незабравим момент с The Blessed Madonna и съм толкова щастлива, че вълнението и енергията на това горещо августовско клубно приключение бяха уловени във видеото към „Edge Of Saturday Night“. Бях изключително щастлива, че съм поканена от Marea да бъда част от това парче и нямам търпение феновете да го чуят".

"Edge Of Saturday Night“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Пристигайки като най-новия сингъл от дебютния албум на The Blessed Madonna с 24 песни – „Godspeed“, който трябва да излезе на 11-ти октомври, „Edge Of Saturday Night“ вече носи всички отличителни белези на емблематичен летен запис. Очаквайте официалното видео, което ще излезе на 23-ти август.

Придружаващата сингъла корица – третото споделено изображение от „Godspeed“, под ръководството на известния артист Sports Banger – също е тема за разговор. Връщайки се обратно към албума и неговите пламъци-близнаци – рейва и религията, изображението отдава почит на невероятната двойственост между възраждащото се петдесятно християнство и ъндърграунд рейв културата.

Вижте по-долу траклиста на ‘Godspeed’.

[Корица: Sports Banger]

The Blessed Madonna - ‘Godspeed’

1. God Has Left The Room (Intro)

2. Somebody's Daughter

3. Nowhere Fast

4. Henny Hold Up Feat. Mother Marygold, Ric Wilson

5. Jinterlude

6. Serotonin Moonbeams

7. Edge of Saturday Night with Kylie

8. U Want 6 Grand 4 Wut (Interlude)

9. Blessed Already Feat. Ric Wilson, Marbl

10. Strength (R U Ready) Feat. Joy Crookes

11. Why Trax Records Still Sucks in 24 (Interlude)

12. We Still Believe Feat. Jamie Principle

13. That's The Shhh (Pure Love) (Interlude)

14. Carry Me Higher Feat. Joy Anonymous, Danielle Ponder

15. Henterlude

16. Back 2 Love Feat. Jin Jin

17. Brand New Feat. James Vincent McMorrow, A-Trak

18. Count On My Love Feat. Daniel Wilson, KON

19. Godspeed Feat. DJ E-Clyps

20. Secretariat Feat. Shaun J. Wright, KON

21. Mercy (The Welcome) Feat. Jacob Lusk

22. Mercy Feat. Jacob Lusk

23. Your Mom 24. Happier Feat. Clementine Douglas

‘Edge Of Saturday Night’ is out now: https://theblessedmadonna.lnk.to/Edge

‘Godspeed’ releases on October 11th: https://theblessedmadonna.lnk.to/Godspeed