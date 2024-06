Teddy Swims издаде нова версия на хита си „The Door“

Утвърждавайки себе си като категоричния глас на 2024 г., мултиплатиненият изпълнител, оглавил класациите Teddy Swims прави колаборация с аржентинския изпълнител Tiago PZK за чисто нова версия на „The Door“. Това бележи първото им съвместно сътрудничество. Teddy Swims не само разрушава жанровите граници, но и обединява култури с добавянето на зашеметяващ испански стих, предоставен с любезното съдействие на Tiago PZK.

“The Door”, който вече се доказа като световен хит, натрупа 225 милиона глобални стримвания, пробивайки в Топ 50 на официалната класация за сингли в Обединеното кралство и US Billboard Hot 100, сега има нова версия от колаборацията с Tiago PZK. Песента започва с изключителния текст на Tiago на испански и продължава със съвместното изпълнение на двамата певци.

„Беше лудост да гледам как музиката ми се разпространява по целия свят, особено в Латинска Америка. Спомням си, когато за първи път видях песните ми да се превеждат на испански – беше сюрреалистично изживяване. Знаех, че искам да добавя нова динамика към тази песен и съм толкова развълнуван, че Tiago ще се присъедини към мен”, казва Teddy Swims.

„Да си сътрудничим с такъв талантлив певец е невероятна чест. Наистина съм благодарен.

за възможността да работя с Teddy на тази невероятна песен“, каза Tiago.

Снимка: WMG

За Tiago PZK

Tiago Uriel Pacheco Lezcano, известен още като Tiago PZK, е аржентински изпълнител, чиято забележителна кариера е белязана от хитов дебютен албум, хитови сингли и разпродадени концерти. Признат като многостраненно развит - певец/композитор и звукозаписен изпълнител, Tiago PZK издава поредица от оглавяващи класациите издания от 2019 г. насам, вариращи от трап до R&B и бачата. И благодарение на глобалните блокбъстър сингли „Entre Nosotros Remix“, „Tiago PZK: Bzrp Music Sessions“, „No. 48“ и „Los Del Espacio“, 22-годишният хитмейкър печели повече от 2 милиарда гледания, множество награди и разпродадени турнета. През 2022 г. Tiago PZK издаде дебютния си албум “Portales”, който достигна №2 в класацията за най-добри албуми в света на Spotify. Само за няколко часа той разпродаде двa концерта в “Movistar Arena” (30-31 юли 2022 г.) в Буенос Айрес с които стартира първото му турне „Portales Tour 2022“ с преход на три континента през Южна и Северна Америка и Европа, с повече от 50 шоута. Tiago PZK също представи изпълнения, приятни за публиката, по време на няколко престижни шоута, като „Los 40 Primavera Pop“, наградите „Tu Musica Urbano“ и първото шоу на „Rolling Stone En Español“ по-рано тази година Tiago PZK пусна „Piel“, наелектризираща кумбия с Ke Personajes, която пожъна огромен успех в Латинска Америка и Испания.

За Teddy Swims

Teddy печели номинация в категорията „Любим пробивен изпълнител“ на наградите Nickelodeon Kids’ Choice Awards .

Междувременно неговият хит „Lose Control“ продължава да се развива успешно. По-специално този сингъл е на #1 в Billboard Hot 100, очертавайки се като „Най-продължителното влизане в Hot 100 Top 10 за 2024 г. досега“. Току-що се изкачи до №1 в радиостанциите с формат R&B, като допълнение към предишното място №1 в Топ 40 и Hot AC. Teddy Swims е звучал в седем радио формата и досега е натрупал над 1,6 милиарда стримвания.

Teddy Swims наскоро завърши разпродаденото си турне „I’ve Tried Everything But Therapy“ в Обединеното кралство и Европа. Той скоро ще тръгне на друго разпродадено турне в Австралия и Нова Зеландия, където ще направи своя дебют, както и в Азия, преди да севърне в САЩ за още концерти, включително фестивални изпълнения в „Lollapalooza“ в Чикаго, „Outside Lands“ в Сан Франциско и „Austin City Limits“ в Остин.

Освен това той споделя разширената версия на своя успешен албум „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1.5)“. Слушайте ТУК чрез Warner Records.

Полагайки усилена работа в продължение на години, Teddy Swims е в челните редици на популярната, музикална култура като изпитана и истинска звезда без сравнение. Teddy започна да печели известност, след като публикува онлайн кавъри през 2019 г. на „Rock With You“ на Michael Jackson и „You're Still The One“ на Shania Twain — набира стотици милиони гледания, което води до подписването му с Warner Records през 2020 г. Малко след това той издаде първата си оригинална песен, „Broke“ с участието на Thomas Rhett, и след това беше обявен за изпълнител, който задължително трябва да се гледа, от Rolling Stone през 2021 г. Той неуморно усъвършенства своя глас и писане на песни в миниалбуми, като „Unlearning [2021]“, „Tough Love [ 2022]“ и „Sleep Is Exhausting [2022]“. Той демонстрира своя невероятен музикален диапазон, като си сътрудничи с изпълнители като Maren Morris, Meghan Trainor, X Ambassadors, ILLENIUM, Tiësto, Armin Van Buuren и Matoma. Той издаде „I've Tried Everything But Therapy (Part 1)“ през 2023 г., който включва неговият пробивен сингъл в световен мащаб „Lose Control“, първото му място в класацията Billboard Hot 100 и най-продължителния хит Hot 100 Top 10 за 2024 г. и се изкачи в класациите на седем радио формата, достигайки #1 в Топ 40, Hot AC и R&B и натрупа над 1,6 милиарда слушания. Teddy прекара първата част от 2024 г. в своето разпродадено световно турне “I’ve Tried Everything But Therapy”, издаде версия на албума на живо заедно с групата си Freak Freely и “I’ve Tried Everything But Therapy (част 1.5)”.