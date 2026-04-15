Teddy Swims с песен за болката от романтичния самосаботаж

Teddy Swims започва чисто нова ера с „Mr. Know It All“ – мигновено закачлива и измамно лежерна песен за болката от романтичния самосаботаж.

В парчето номинираната за награда Grammy и диамантено сертифицирана суперзвезда смесва винтидж груувове, рок хоп крафт от 80-те и пищна модерна продукция, за да изгради мрачен, но готин фон за търсещите душата текстове на Swims. На фона на остри пицикато струнни инструменти и нежна китара, Swims изпълнява завладяващия припев: “Shoulda told you I could see this coming, like I’m lookin’ right into a crystal ball / When I fall in love it’s with misfortune, oh, I wish I wasn’t Mr. Know It All”.

(„Трябваше да ти кажа, че можех да предвидя това, сякаш гледам право в кристална топка / Когато се влюбя, е от нещастие, о, бих искал да не бях Mr. Know It All.“)

Swims говори за вдъхновението зад освежаващо откровения си нов сингъл: “Mr. Know It All“ изследва идеята, че любовта може да се превърне в самоизпълняващо се противоречие. Когато вече знаете как ще свърши, вие се предпазвате, като се сдържате, и тази дистанция се превръща в причината за провала ѝ. Но когато се опитвате да се борите с тази съдба и да контролирате всеки резултат, можете да задушите връзката. Става въпрос за това как страхът и контролът могат тихо да отменят нещо реално. По същество това е интерпретация на концепциите на Robert K. Merton за самоунищожителното пророчество срещу самоизпълняващото се пророчество, известно още като „The Prophet's Dilemma’“.

„Mr. Know It All“ събира отново Swims със съавторите и продуценти Julian Bunetta, Ammo и John Ryan — с допълнителен сценарий от Eskeerdo и сътрудника за първи път Ed Drewett — и официално отбелязва началото на нова ера след невероятния пробив, който превърна Swims във всеобщо обичана звезда, глобален хитмейкър и абсолютна сила на природата на сцената.

Миналата година беше особено силна за Swims, който завърши разпродадено световно турне, спечели втората си награда GRAMMY® в кариерата си и влезе в историята с диамантено сертифицирания си хит „Lose Control“, който постави рекорда за най-дълго задържал се хит в Billboard Hot 100, след като прекара 112 седмици в класацията (и напусна само поради правило, предназначено да направи място за други). В допълнение към оглавяването на Hot 100 и пет радио формата, хитът е надминал 5 милиарда глобални стриймвания.

След заслужена победа, Swims издаде и своя албум „I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)“ през 2025 г. Окончателната и динамична колекция от 32 песни разкри пълната визия зад неговия хитов дебютен албум в две части, пристигащ с шест нечувани досега парчета. Сред тях беше емоционалната „God Went Crazy“, която вдъхнови UPROXX да напише: „Можех да си представя как тази любовна балада все още години ще завладява по сватби и други подобни.“

Swims включи и песен за новородения си син, „Small Hands“, което добави допълнителна значимост към списъка с песни, проследяващ бурния му възход в серия от трайни сингли от рекордните му сетове „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“ и „(Part 2)“. Сред тях са „Bad Dreams,” “Guilty,” “Are You Even Real” с GIVĒON, „The Door“ и разбира се „Lose Control“.

Swims наскоро си партнира с DJ/продуцент David Guetta и Tones And I за „Gone Gone Gone“ – изкачваща се в класациите ода за привличането на токсичната любов, водена от неоспорими ритми на дансинга и госпъл енергия. Той се присъедини и към Summer Walker за „Allegedly“.

Swims откри годината, обявявайки своите хедлайн дати на Източното крайбрежие през лятото на 2026 г., наред с поредица от големи фестивални участия. Преди да започне серията си от хедлайн изпълнения в Ункасвил, Кънектикът — и след Coachella — Swims ще се изяви на Stagecoach, BottleRock и New Orleans Jazz Fest, като в крайна сметка ще завърши турнето като хедлайнер на Bonnaroo.

С невероятния сингъл „Mr. Know It All“ и няколко вълнуващи дати пред него, Swims навлиза в това, което изглежда е най-голямата, най-смелата и най-ярката му ера досега.

Слушайте ТУК, чрез Warner Records/Орфей Мюзик – и гледайте визуализатора ТУК – преди изпълнението на Swims на главната сцена на Coachella