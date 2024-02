Teddy Swims с нова версия на дебютния си албум

Teddy Swims сподели версия на живо на своя дебютен албум 'I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)' със своята група Freak Freely.

Албумът на живо пристига след първото влизане на Swims в Топ 10 на класацията Billboard Hot 100, като неговият хит сингъл „Lose Control“ се издига до #8 тази седмица. Песента, включена в дебютния албум на Swims, наближава 500 милиона стриймвания по целия свят и в момента се намира на #9 в класацията Billboard Global 200. Продължава да достига нови върхове в радиото, издигайки се до #2 в AAA, #12 в Hot AC и #14 в Топ 40.

Swims наскоро се появи в шоуто на Kelly Clarkson за специално дуетно изпълнение на „Lose Control“ заедно с Clarkson, а също така изпълни песента на финала на сезона на The Voice. По-рано този месец в Обединеното кралство той участва в The Graham Norton Show и в Live Lounge на BBC Radio 1, където изпя интерпретация на „Cruel Summer“ на Taylor Swift.

В допълнение към „Lose Control“, 'I've Tried Everything But Therapy (Part 1)' може да се похвали със заразителни парчета като „The Door“, като същевременно има и емоционални балади като „Some Things I’ll Never Know.” През ноември Swims пусна трогателна нова версия на „Some Things I’ll Never Know“ с участието на Maren Morris.

Teddy Swims ще продължи турнето си „I’ve Tried Everything But Therapy Tour“ в Северна Америка и Европа тази пролет, което включва изпълнения на Джаз фестивала в Аризона и Музикалния фестивал в Тортуга.

Слушайте 'I've Tried Everything But Therapy (Part 1)' чрез Warner Records/Орфей Мюзик.