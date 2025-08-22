Taylor Swift с лимитирана винил колекция

Taylor Swift пусна лимитиран винил, озаглавен Baby, That’s Show Business. Изданието е достъпно само за 48 часа и може да бъде поръчано чрез официалния онлайн магазин на певицата.

Колекцията е свързана с предстоящия ѝ албум – The Life of a Showgirl, който ще излезе на 3 октомври 2025 г.

Новият проект на Swift е нейният 12-ти студиен албум и идва след големия успех на Midnights (2022) и повторното издаване на няколко предишни записи. Според информацията досега, той ще включва теми за сценичния живот, блясъка и личните истории, характерни за стила ѝ.

Снимка: Taylor Swift Facebook

Очакванията са албумът The Life of a Showgirl да бъде един от ключовите релийзи в световната музика тази есен. Винил колекцията е достъпна за кратко време и може да бъде намерена единствено на сайта на Taylor Swift.