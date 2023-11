Taylor Swift е големият победител на Европейски музикални награди на MTV

Taylor Swift спечели три награди на тазгодишните Европейски музикални награди на MTV, въпреки че церемонията не се състоя.

MTV EMA 2023 трябваше да се проведат в Париж, Франция в неделя на 5 ноември, но организаторите на MTV отмениха шоуто на наградите миналия месец поради „нестабилността на световните събития“ на фона на конфликта в Близкия изток.

Вместо това организаторите публикуваха списъка с победителите в неделя вечерта, за да почетат феновете, които са гласували за наградите.

„Тъй като феновете по целия свят гласуваха за любимите си категории, MTV отличава изпълнителите, за които са получени гласове, заявиха те.

Изпълнителката на хита "Shake It Off" спечели най-много награди, три на брой: Най-добър изпълнител, Най-добър концерт за шоутата й от The Eras Tour и Най-добро видео за "Anti-Hero".

Звездата на BTS Jung Kook беше двоен победител, като той събра най-много гласове за Най-добър K-Pop и Най-добра песен за "Seven" с Latto.

Сред другите печеливши са Lana Del Rey за Най-добра алтернативна изпълнителка, Nicki Minaj за Най-добър хип-хоп и Billie Eilish за Най-добър поп.

Това бе първият път, когато наградите MTV EMA бяха отменени от старта им през 1994 г.