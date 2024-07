Taylor Swift разкри следващия си сингъл

Taylor Swift обяви кой е следващият й сингъл.

Това ще бъде измамно веселата „I Can Do It With a Broken Heart“, която малко след издаването на албума The Tortured Poets Department дебютира под номер 3 в класацията Billboard Hot 100. Новината беше съобщена в официалния акаунт на Taylor Nation във вторник (16 юли).

Това е втората песен от The Tortured Poets Department, която става сингъл, след „Fortnight“ участието на Post Malone, оглавяващ Billboard Hot 100. The Tortured Poets Department“ е най-големият албум за годината досега в САЩ. Албумът излезе на 19 април и вече спечели 4,66 милиона еквивалентни албумни единици през първата половина на тази година. Той също така стана първият албум на жена, който прекара първите си 12 седмици на върха на класацията Billboard 200.

В момента Swift е в разгара на европейския етап от турнето си Eras.

Снимка: Getty Images / picture alliance

От днес певицата започва серия от три концерта в германския град Гелзенкирхен, като преди дни фенове на певицата разпространиха плакати с променено името на града. В нейна чест те са го назовали Swiftkirchen.

Следващите концерти от обиколка на Taylor Swift в Германия са в Хамбург и Мюнхен. Следват шоуто в Полша, Австрия и Великобритания.