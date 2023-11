Taylor Swift е най-слушаният изпълнител в Spotify за 2023

В сряда (29-ти ноември) Spotify представи кампанията си 2023 Wrapped и разкри най-слушаните изпълнители, песни, албуми и подкасти през годината.

Taylor Swift, която вече постигна невиждани досега успехи с мащабното си турне Eras Tour, стана най-популярният изпълнител на музикалната платформата с 26,1 милиарда стрийма от 1-ви януари насам.

Spotify отпразнува най-новото постижение на Swift като разкри 21 парчета от пъзел на билбордове по целия свят. Това е първият път, в който тя оглавява глобалната класация, измествайки Bad Bunny, който беше №1 през предишните три години. За да покаже благодарността си към феновете си, Taylor пусна дългоочакваното парче от Midnights - "You're Losing Me (From The Vault)". До днес песента бе достъпна само на ексклузивния компактдиск, продаван по време на Eras Tour.

Тази година Taylor има и някои от най-успешните албуми. В световен мащаб Midnights се класира на 2-ро място в списъка на Spotify след Un Verano Sin Ti на Bad Bunny, а Lover зае 7-ма позиция четири години след премиерата си. През ноември 12-кратната носителка на Grammy получи 10 награди на Billboard Music Awards и триумфира на върха на класацията на Billboard за най-добрите изпълнители на 2023 г.