Tate McRae издаде втори студиен албум

След успеха на сингъла "Greedy" в края на лятото едва ли има меломан, който да не е чувал за Tate McRae.

20-годишната поп сензация от Канада завладя всички чартове и предизвика истински фурор в социалните мрежи. Сега тя представя на своите фенове втория си студиен албум Think Later, който включва освен "Greedy" и последния й хит "Exes", още 12 песни. В профила си в Instagram певицата написа, че създаването на албума е било "едно от най-стресиращите, вълнуващи, изнервящи и забавни неща, през които е преминавала".

Премиерата на албума Think Later съвпада и с представянето на чисто ново видео към парчето "Run for the Hills". Tate McRae подгрява почитателите си в Instagram и TikTok от седмици за новия си проект . Преди месец 20-годишната изпълнителка обяви и предстоящо турне в подкрепа на популяризирането на албума за 2024 година. Първата концертна дата е на 17 април в Дъблин, Ирландия, а последната - на 21 ноември в Уелингтън, Нова Зеландия.

Критиката вече не пести суперлативи за новия албум на канадката. Тя впечатлява не само със заразяващите мелодии на своите песни, но и с уникалната си хореография - да не забравяме, че преди всичко Tate McRae е талантлива танцьорка още от дете. Певицата споделя, че нейни идоли са поп икони от началото на милениума като Britney Spears, Jennifer Lopez и Christina Aguilera.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Траклист:

1 Cut my hair

2 Greedy

3 Run for the Hills

4 Hurt my feelings

5 Stay done

6 Grave

7 Exes

8 We're not a like

9 Calgary

10 Messier

11 Think later

12 Guilty conscience

13 Want that too

14 Plastic palm trees