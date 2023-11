Tate McRae се завръща с турне и нов албум

Tate McRae обяви новия си албум “Think Later” и потвърди плановете си за турне през 2024 година. Новият проект на младата изпълнителка излиза на 8 декември, почти година и половина след дебюта й “I Used To Think I Could Fly”.

Продуциран от Ryan Tedder, вторият албум на изгряващата звезда ще „изследва близките до всеки чувства на това да се влюбиш и да приемеш напълно истинските емоции, които изпитваш, когато се оставиш на интуицията и сърцето да те водят“, разкрива прессъобщение.

McRae се готви също така за грандиозно световно турне, което ще започне с концерт в Дъблин, Ирландия на 17 април 2024, след което ще продължи в държави като Обединеното кралство, Германия, Холандия, Белгия, Швеция, Чехия, Полша, Австрия и други. По-късно през годината певицата ще открие турнето си в Северна Америка, посещавайки първо родния си град Калгари на 5 юли. Подгряващи изпълнители ще бъдат Charlieonnafriday в Обединеното кралство, Ирландия и Европа, и Presley Regier в САЩ.

Билетите за британските, ирландските и европейските дати влизат в предварителна продажба на 8 ноември, преди тя да бъде отворена за всички останали два дни по-късно, на 10 ноември.

Билети за северноамериканските концерти могат да бъдат закупени предварително на 7 ноември, а след това на 10 ноември.

На 18 ноември McRae ще участва в шоуто “Saturday Night Live” заедно със звездата от филма “Aquaman” Jason Momoa.