Tate McRae издаде нов албум

Новата музикална ера на Tate McRae настъпва с излизането на So Close To What – 15 песни, всяка от които носи собствен характер. Проектът представя пътуването на порастването, когато пътят напред изглежда безкраен, а дестинацията - все по-недостижима.

Това е интроспективно изследване на себеоткриването, любовта и търсенето на баланс в моменти на несигурност. В него са включени вече познатите хитови сингли "It’s ok I’m ok", "Sports Car" и "2 Hands", както и интригуващото сътрудничество с Flo Milli в песента Bloodonmyhands.

Сред най-очакваните моменти от So Close To What е романтичната колаборация "I Know Love" с участието на нейния приятел The Kid Laroi.

По време на предварителното слушане на албума, организирано от Spotify, McRae сподели за съвместната им работа: „Беше наистина забавно, защото с Laroi никога не сме работили заедно в студио. Обикновено пеем един на друг и се забавляваме, но не в професионален контекст. В началото беше малко стресиращо да пиша и пея пред него, но същевременно се вълнувах да наблюдавам неговия творчески процес".

Снимка: Sony Music/Virginia Records

Един от безспорните фаворити на събитието беше енергичният парти химн "Revolving Door", който веднага накара публиката да запее и да се раздвижи. Още в първите секунди феновете започнаха да скачат и танцуват, доказвайки, че песента има потенциала да се превърне в хит.

Снимка: Sony Music/Virginia Records

McRae също разкри, че заглавието на албума отразява нейните емоции, свързани с порастването: „Когато навърших 21 години, усетих, че най-накрая се превръщам в жена, но също така трябваше да се справям с начина, по който медиите ме представят. Това беше голяма вътрешна борба“.

Снимка: Sony Music/Virginia Records

През март Tate McRae се отправя на световното си турне Miss Possessive Tour, което ще премине през Южна Америка, Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. Продуцирано от Live Nation, то стартира на 18 март в Мексико Сити и ще продължи през Сао Пауло, Лондон, Амстердам, Прага, Ню Йорк, Нешвил и още много градове, преди да завърши на 26 септември в Лос Анджелис. Специален гост в европейската и британската част от турнето ще бъде Benee, а в САЩ и Канада към Tate ще се присъедини Zara Larsson.