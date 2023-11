Светла Иванова се завърна с нова песен

Светла Иванова гостува в студиото на радио N-JOY и представи новата си песен „Нежна е нощта” в шоуто „От 10 до 2” с Нейа.

Певицата се завърна на музикалната сцена 10 години след издаването на последния си албум.

„Има едно такова трепетно настроение, което и в текста се усеща – трепетна подготовка за среща”, сподели поп изпълнителката. Лириката е написана заедно с Дони Василева, а по този повод Светла Иванова разкри: „Много е забавно да работиш с още един автор и още един поглед”.

Певицата разказа детайли за своето музикално видео, в което присъстват част от нейните „естествено красиви приятелки”. В него можем да видим кадри от екзотичния остров Бали, който е и снимачната локация на новия клип на поп изпълнителката. Той ще излезе до края на настоящата седмица.

Още детайли можете да чуете в пълното интервю в аудиофайла на страницата.