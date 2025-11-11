Светът е опасно място с "Гренландия: Миграция" от 9 януари в кината

Краят на нашия свят беше само началото!

След забележителния успех на апокалиптичния трилър "Гренландия: Последно убежище", който спечели зрителите и критиката с реалистичния си подход към края на света и въпреки пандемията постигна завидни резултати в световния боксофис, този януари режисьорът Рик Роман Уо и звездите Джерард Бътлър и Морена Бакарин се завръщат на екран с още по-епичното и вълнуващо продължение "Гренландия: Миграция".

Действието на новия филм се развива пет години след апокалипсиса, предизвикан от кометата „Кларк“, и ни отвежда отвъд стените на бункерите, в един опасен свят, където оцелелите се борят не само със смъртоносните стихии, но и с най-дълбоките си страхове.

С крехка надежда за успех семейство Гарити напуска убежището в Гренландия, за да потърси нов дом сред руините на Европа. По пътя си те се изправят пред неподозирани последици от катастрофата, които променят самата им представа за човечност.

Снимка: Форум Филм България

Трейлърът на "Гренландия: Миграция" разкрива по-мащабната визия и по-дълбокия емоционален заряд на продължението. Без да разчита единствено на ефекти и зрелищни катастрофични сцени, филмът извежда човешката драма на преден план: лична история за оцеляване и семейна обич, устояваща на невъобразими обстоятелства. Комбинирайки реализъм, напрежение и емоционална автентичност, "Гренландия: Миграция" е не просто поразяващо апокалиптично приключение, а вълнуваща и дълбоко човешка сага за надеждата след края.

Режисьор на "Гренландия: Миграция" е Рик Роман Уо (Felon, Snitch, Код: Ангелът, Гренландия: Последно убежище), по сценарий на Крис Спарлинг (Buried, The Sea of Trees) и Мичъл ЛаФорчън (Kandahar, Last Breath). Продуценти са Базил Иваник, Ерика Лий, Джерард Бътлър, Алън Сийгъл, Себастиен Рейбо, Джон Зойс, Рик Роман Уо и Брендън Бойя. В ролите влизат Джерард Бътлър, Морена Бакарин, Роман Грифин Дейвис, Амбър Роуз Рева, Софи Томпсън, Рейчъл Евелин и др. Светът е опасно място с "Гренландия: Миграция" от 9 януари само в кината.